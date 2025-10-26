В Тульской области раздаются взрывы: россияне сообщают об атаке беспилотников и работе ПВО

26 октября, 06:02
Поделиться:
Беспилотник (Фото: 161.ru)

Беспилотник (Фото: 161.ru)

В ночь на воскресенье, 8 июня, в Тульской области РФ прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников и работе ПВО.

Как пишет российский Telegram-канал Shot, местные жители слышали более 10 мощных взрывов в небе над регионом. Яркие вспышки видели в Ленинском районе и над Заречьем.

Официальной информации об атаке пока нет.

Реклама

В ночь на 30 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины уничтожило подземный склад взрывчатых веществ на территории Алексинского химического комбината в Тульской области.

По данным источников NV в ГУР, на защищенном складе хранился пироксилиновый порох (бездымный порох, используемый в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателях).

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Россия Тульская область Беспилотники

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies