В Белгородской области раздались взрывы: в одном из приграничных городов пожар, начались перебои со светом и водой — видео 20 декабря, 12:38 В соцсетях пишут о пожаре на электроподстанции (Фото:@fonartv/Telegram)

Днем во вторник, 20 декабря, в российском городе Шебекино Белгородской области раздались взрывы. В соцсетях сообщают о пожаре на электроподстанции.

Появились также видео, на которых виден столб густого дыма в результате пожара.

Власти города сообщили, что в городе наблюдаются перебои со светом — без электроэнергии осталась треть жителей города.

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Также в Шебекино нет воды. Водоснабжение возобновится только после подачи электроэнергии потребителям.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил об «обстреле» российского города. По его словам, есть один пострадавший и якобы попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны.

В соцсетях отмечают, что жители Шебекино слышали «хлопки» во время того, как появились сообщения об обстреле приграничного украинского города Волчанска в Харьковской области. Вероятно, его обстреливали из Шебекино.

По данным британской разведки, недавно Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль своей границы с Украиной и в глубине Белгородской области.

Периодически в этом регионе происходят «хлопки» и раздаются взрывы.