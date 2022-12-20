В Белгородской области раздались взрывы: в одном из приграничных городов пожар, начались перебои со светом и водой — видео

20 декабря, 12:38
Поделиться:
В соцсетях пишут о пожаре на электроподстанции (Фото:@fonartv/Telegram)

В соцсетях пишут о пожаре на электроподстанции (Фото:@fonartv/Telegram)

Днем во вторник, 20 декабря, в российском городе Шебекино Белгородской области раздались взрывы. В соцсетях сообщают о пожаре на электроподстанции.

Появились также видео, на которых виден столб густого дыма в результате пожара.

Власти города сообщили, что в городе наблюдаются перебои со светом — без электроэнергии осталась треть жителей города.

Видео дня

Также в Шебекино нет воды. Водоснабжение возобновится только после подачи электроэнергии потребителям.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил об «обстреле» российского города. По его словам, есть один пострадавший и якобы попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны.

В соцсетях отмечают, что жители Шебекино слышали «хлопки» во время того, как появились сообщения об обстреле приграничного украинского города Волчанска в Харьковской области. Вероятно, его обстреливали из Шебекино.

Читайте также:
Разведка: ВСУ проводят операции на территории России, цели — исключительно военные объекты

По данным британской разведки, недавно Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль своей границы с Украиной и в глубине Белгородской области.

Периодически в этом регионе происходят «хлопки» и раздаются взрывы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Белгородская область Взрыв Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X