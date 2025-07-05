В Саратовской области раздаются взрывы, россияне сообщают об атаке БПЛА на аэродром в Энгельсе
Беспилотник (Фото: 161.ru)
В ночь на субботу, 5 июля, в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников на военный аэродром в Энгельсе.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.
По словам местных жителей, взрывы начали раздаваться над городом примерно в 03:50. Всего было слышно по меньшей мере восемь взрывов.
Россияне утверждают, что местная ПВО якобы сбила по меньшей мере один дрон.
Информацию об атаке беспилотников подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, однако более детальной информации он не предоставил.