В Саратовской области раздаются взрывы, россияне сообщают об атаке БПЛА на аэродром в Энгельсе

5 июля, 05:14
Поделиться:
Беспилотник (Фото: 161.ru)

Беспилотник (Фото: 161.ru)

В ночь на субботу, 5 июля, в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников на военный аэродром в Энгельсе.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

По словам местных жителей, взрывы начали раздаваться над городом примерно в 03:50. Всего было слышно по меньшей мере восемь взрывов.

Реклама

Россияне утверждают, что местная ПВО якобы сбила по меньшей мере один дрон.

Информацию об атаке беспилотников подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, однако более детальной информации он не предоставил.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Россия Саратовская область Энгельс Беспилотники

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X