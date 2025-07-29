Ростовскую область атакуют беспилотники, россияне сообщают о пожаре на железнодорожной станции в Сальске

Пожар в городе Сальск Ростовской области РФ в ночь на 29 июля (Фото: Supernova+/Telegram)

В ночь на вторник, 29 июля, в Ростовской области РФ прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников и пожаре на железнодорожной станции в городе Сальск.

По сообщениям российских Telegram-каналов, взрывы в Сальске прогремели около 2 часов ночи — было слышно не менее 5−7 мощных взрывов. После этого очевидцы сообщили о пожаре в районе местной железнодорожной станции.

Взрывы также слышали в Волгодонске и Миллерово.

Информацию об атаке беспилотников и пожаре на железнодорожной станции впоследствии подтвердил и.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.