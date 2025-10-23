Рязань атаковали беспилотники: сообщается о взрывах в районе местного НПЗ и аэродрома

23 октября, 05:47
Беспилотник (Фото: 161.ru)

В ночь на четверг, 23 октября, в российской Рязани прогремела серия взрывов. Местные жители сообщают об атаке беспилотников.

Как сообщает российский Telegram-канал Shot, местные жители рассказывают, что в небе над городом прозвучало по меньшей мере 10 взрывов.

Звуки взрывов также были слышны в городе Скопин Рязанской области.

Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что взрывы раздавались в районе местного НПЗ и аэродрома Дягилево.

Официальной информации об атаке пока нет.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Россия Беспилотники Война России против Украины

