Спутник зафиксировал последствия пожара на полигоне ПВО в районе Ейска — фото
Последствия пожара в районе аэродрома в Ейске (Фото:Схеми)
Спутники Planet Labs зафиксировали последствия пожара на территории полигона ПВО, находящегося западнее аэродрома в российском Ейске.
Спутниковые фото Planet Labs за 1 марта опубликовал проект Схемы от Радио Свобода.
Журналисты уточняют, что пока неизвестно, пострадал ли непосредственно аэродром в Ейске, поскольку спутник пока не зафиксировал, как выглядит аэродром.
В то же время, с помощью снимков за 15 февраля можно увидеть, какие именно самолеты находились на аэродроме раньше.
На первом спутниковом фото в восточной части аэродрома — два истребителя типа МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей типа Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38.
В центральной части аэропорта по состоянию на 15 февраля находились: три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27.
В западной части аэродрома — пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.
Вечером во вторник, 28 февраля, появилась информация о взрывах в районе военного аэродрома в российском Ейске Краснодарского края. Глава Ейского района Роман Бублик утверждал, что в районе «проводятся военно-тактические учения».
Ейск расположен в 70 км через Азовское море от временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя.