Спутник зафиксировал последствия пожара на полигоне ПВО в районе Ейска — фото 1 марта, 21:56 Последствия пожара в районе аэродрома в Ейске (Фото:Схеми)

Спутники Planet Labs зафиксировали последствия пожара на территории полигона ПВО, находящегося западнее аэродрома в российском Ейске.

Спутниковые фото Planet Labs за 1 марта опубликовал проект Схемы от Радио Свобода.

Фото: Схемы

Фото: Схемы

Журналисты уточняют, что пока неизвестно, пострадал ли непосредственно аэродром в Ейске, поскольку спутник пока не зафиксировал, как выглядит аэродром.

Видео дня

В то же время, с помощью снимков за 15 февраля можно увидеть, какие именно самолеты находились на аэродроме раньше.

На первом спутниковом фото в восточной части аэродрома — два истребителя типа МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей типа Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38.

Фото: Схеми

В центральной части аэропорта по состоянию на 15 февраля находились: три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27.

Фото: Схеми

В западной части аэродрома — пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.

Фото: Схеми

Вечером во вторник, 28 февраля, появилась информация о взрывах в районе военного аэродрома в российском Ейске Краснодарского края. Глава Ейского района Роман Бублик утверждал, что в районе «проводятся военно-тактические учения».

Ейск расположен в 70 км через Азовское море от временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя.