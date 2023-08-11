«Рекордное количество взрывов в РФ». Кто работает на нас на территории РФ — генерал-майор запаса СБУ называет три группы сторонников Украины 11 августа, 14:16 NV Премиум Разрушенное здание после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области. Россия, 9 августа 2023 года (Фото:Russian Emergencies Ministry/Handout via REUTERS)

В 2022 году в РФ произошло рекордное количество взрывов за последнее десятилетие. Об этом пишет российское издание Верстка.

По данным российского министерства по чрезвычайным ситуациям, произошло 83 взрыва. Самая распространенная причина (55 из 83 случаев) — взрывоопасный предмет, то есть бомба, ракета, мина, граната и т. д.

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С чем связаны взрывы в России, тем более, когда речь идет о предприятиях, которые расположены далеко от границы с Украиной, объяснил в эфире Radio NV генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

Виктор Ягун генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель главы СБУ

Есть несколько факторов, на которые нужно обратить внимание.

Первый фактор. Российская экономика не модернизирована. Она выкуплена, перекуплена. И подавляющее большинство того, что они имеют, это те старые советские заводы, оборудование. И понятно, что оно все изношено.

Я знаю, что некоторые станки — это те станки, которые они получили после Второй мировой войны из Германии, сняв их там с заводов. И они до сих пор ещё работают на некоторых оборонных предприятиях. [Это для того], чтобы понимать [уровень] изношенности этих механизмов.

Поэтому один из факторов — это действительно интенсивность работы на этих предприятиях и истощенность рабочего персонала, которого сейчас не хватает, что может привести к любым техногенным авариям. Это один фактор.

Второй фактор, о котором мало кто говорит, но его надо понимать. Хотим или не хотим, но на территории России есть около 20 миллионов людей, которые имеют свое [украинское] происхождение, ассоциируют себя или ассоциировали когда-то с Украиной.

И из тех 20 миллионов, если наберется хотя бы 0,1% тех, которые сознательные, [которые знают], кто они и что происходит в мире, мы можем разбросать [их] по территории России и понять, что есть база, которая позволяет нам уверенно чувствовать себя, как спецслужбам, на территории России.



Эту, кстати, историю никто никогда не забывал. Очень много разведок это использует. Прежде всего это активно использовала и использует внешняя разведка Израиля. Почему нам этого не делать, когда мы имеем огромную диаспору в мире? Тем более в России. Поэтому это второй фактор.

И третий фактор. Есть категория людей, которые не имеют никакого отношения к Украине, но они понимают, куда ведет Путин эту страну (Россию — ред.). Я их не хочу называть «хорошие русские», «плохие русские», но они делают то, что могут. Это представители малых народов, представители молодежных группировок неформальных. И они так же вкладывают свою лепту в борьбу с путинским режимом. Яркий пример — это наличие у нас двух подразделений — Легион Свобода России и РДК, Русский добровольческий корпус — в составе Вооруженных сил Украины.