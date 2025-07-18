Российский Дзержинск атакуют беспилотники: сообщается о взрывах в районе промзоны

В ночь на пятницу, 18 июля, в Дзержинске Нижегородской области РФ прогремела серия взрывов. Россияне сообщают о работе ПВО в районе местной промзоны.

Как пишет российский Telegram-канал Shot, первые взрывы в городе прозвучали в 03:30 по местному времени. Местные жители утверждают, что беспилотники якобы летели на очень низкой высоте.

Официальная информация о возможных разрушениях или пострадавших пока отсутствует.

РосСМИ также сообщают, что в аэропорту Нижнего Новгорода были введены ограничения на полеты.

Ранее сообщалось об атаке БПЛА на Подмосковье. Мэр столицы страны-агрессора утверждает, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере четыре дрона, которые двигались в сторону Москвы.

Из-за атаки беспилотников была временно приостановлена работа аэропорта Внуково.