Российский Дзержинск атакуют беспилотники: сообщается о взрывах в районе промзоны
Беспилотник (Фото: 161.ru)
В ночь на пятницу, 18 июля, в Дзержинске Нижегородской области РФ прогремела серия взрывов. Россияне сообщают о работе ПВО в районе местной промзоны.
Как пишет российский Telegram-канал Shot, первые взрывы в городе прозвучали в 03:30 по местному времени. Местные жители утверждают, что беспилотники якобы летели на очень низкой высоте.
Официальная информация о возможных разрушениях или пострадавших пока отсутствует.
РосСМИ также сообщают, что в аэропорту Нижнего Новгорода были введены ограничения на полеты.
Ранее сообщалось об атаке БПЛА на Подмосковье. Мэр столицы страны-агрессора утверждает, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере четыре дрона, которые двигались в сторону Москвы.
Из-за атаки беспилотников была временно приостановлена работа аэропорта Внуково.