«Было громко». В России заявили, что БПЛА пытались атаковать Москву, жители сообщили о взрывах

1 сентября, 08:24
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1 сентября в Москве были слышны взрывы (Фото:REUTERS/Stringer)

1 сентября в Москве были слышны взрывы (Фото:REUTERS/Stringer)

В пятницу, 1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА пытались атаковать Москву.

В сообщении Собянина в Telegram говорится, что силами ПВО рядом с Люберцами якобы была «пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве».

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

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Местные жители пишут в соцсетях: «Что опять бахнуло?», «Я аж прыгнула, было громко», «Опять какие-то вибрации».

В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский был объявлен план Ковер. Всего задержали 38 рейсов, отменили — 23.

В течение последнего месяца власти Москвы часто сообщают о налетах дронов.

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В четверг, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уничтожен беспилотник, который летел в направлении Москвы.

30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств.

В ночь на вторник, 22 августа в Москве прогремели взрывы.

28 августа Москву атаковали БПЛА, в Telegram-каналах сообщили, что дроны сбили в районе вертолетного завода.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Москва БПЛА Война России против Украины

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