«Было громко». В России заявили, что БПЛА пытались атаковать Москву, жители сообщили о взрывах
1 сентября в Москве были слышны взрывы (Фото:REUTERS/Stringer)
В пятницу, 1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА пытались атаковать Москву.
В сообщении Собянина в Telegram говорится, что силами ПВО рядом с Люберцами якобы была «пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве».
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Местные жители пишут в соцсетях: «Что опять бахнуло?», «Я аж прыгнула, было громко», «Опять какие-то вибрации».
В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский был объявлен план Ковер. Всего задержали 38 рейсов, отменили — 23.
В течение последнего месяца власти Москвы часто сообщают о налетах дронов.
В четверг, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уничтожен беспилотник, который летел в направлении Москвы.
30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств.
В ночь на вторник, 22 августа в Москве прогремели взрывы.
28 августа Москву атаковали БПЛА, в Telegram-каналах сообщили, что дроны сбили в районе вертолетного завода.