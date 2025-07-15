В Липецкой области РФ раздаются взрывы, россияне жалуются на атаку беспилотников

15 июля, 06:05
Беспилотник (Фото: 161.ru)

Утром вторника, 15 июля, в Липецкой области РФ прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников и работе ПВО.

По данным российского Telegram-канала Shot, дроны атакуют город Елец. Местные жители сообщают, что слышали по меньшей мере два мощных взрыва.

Telegram-канала Supernova+ утверждает, что беспилотники атаковали завод Энергия — один из крупнейших в России производителей химических источников тока. Предприятие изготавливает батареи для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.

Завод Энергия уже был атакован дронами в конце мая и в начале июля.

Теги:   Война России против Украины Россия Липецк Беспилотники

