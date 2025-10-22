В Челябинской области РФ произошел взрыв в районе завода Пластмас (Фото: Astra / Telegram)

В Челябинске и Копейске Челябинской области РФ в среду, 22 октября, были слышны взрывы. Российский Telegram-канал Astra со ссылкой на очевидцев сообщает , что взрыв прогремел в районе завода Пластмас.

Telegram-канал Крымский ветер опубликовал момент взрыва в Копейске в районе завода Пластмас. Там видно, как поднимается высокий столб дыма.

Отмечается, что завод Пластмас занимается производством промышленных взрывчатых веществ и является одним из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России в составе госкорпорации Ростех.

Как пишет украинский Telegram-канал Exilenova+, завод специализируется на производстве боеприпасов для ствольной и морской артиллерии, а также танковых и самоходных пушек.

Exilenova+ предполагает, что было попадание в один из производственных цехов завода.

Крымский ветер также сообщал о взрывах в Челябинске на тракторном заводе. Местные отмечали, что была видна вспышка в небе, а затем раздались громкие взрывы.

«Один звук взрыва слышали возле Челябинского тракторного завода, он был такой силы, что задрожал дом», — рассказывают местные.

Тракторный завод производит двигатели для танков и входит в санкционные списки многих стран.

Ранее 21 октября сообщалось, что в Брянской области РФ дроны атаковали подстанцию и ТЭЦ в Смоленске.