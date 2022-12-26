Взрывы на аэродроме в Эгнельсе: Губернатор Саратовской области пытается успокоить население, РосСМИ сообщают о трех погибших 26 декабря, 06:42 Момент взрыва на аэродроме в Энгельсе, который зафиксировала камера наблюдения (Фото:Baza/Telegram)

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин после взрывов на военном аэродроме в Энгельсе попытался успокоить население, отвергнув идею эвакуации из города.



Он отметил, что «сведения о происшествии на военном объекте проверяются».

«Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории об эвакуации из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — заявил губернатор.

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В то же время российское издание Baza сообщило, что площадь пожара после взрыва составляла 120 квадратных метров. По предварительным данным, погибли 3 человека, еще четверо были госпитализированы.

В ночь на понедельник, 26 декабря, на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области раздался мощный взрыв.

Именно по этому аэродрому был нанесен удар 5 декабря, после чего был выведен из строя минимум один бомбардировщик, который россияне используют для ударов по Украине.