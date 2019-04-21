Взрывы в церквях и гостиницах Шри-Ланки: полиция сообщила о 52 погибших
В результате взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки погибли по меньшей мере 52 человека.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.
42 человека погибли в Коломбо, еще десять - в результате взрыва в церкви города Баттикалоа
По данным ВВС, ранения получили около 200 человек.
Предположительно, взрывы произошли в трех церквях и трех гостиницах в городе Коломбо и его окрестностях.
Взрывы произошли во время праздничной службы в честь празднования католической Пасхи.