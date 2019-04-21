Взрывы в церквях и гостиницах Шри-Ланки: полиция сообщила о 52 погибших Сегодня, 08:55 6124 Цей матеріал також доступний українською Dinuka Liyanawatte/Reuters По данным СМИ, произошло шесть взрывов Dinuka Liyanawatte/Reuters

В результате взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки погибли по меньшей мере 52 человека.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

42 человека погибли в Коломбо, еще десять - в результате взрыва в церкви города Баттикалоа

По данным ВВС, ранения получили около 200 человек.

Предположительно, взрывы произошли в трех церквях и трех гостиницах в городе Коломбо и его окрестностях.

Взрывы произошли во время праздничной службы в честь празднования католической Пасхи.