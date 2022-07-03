В результате взрывов в Белгороде погибла семья из Украины, в частности ребенок

3 июля, 17:12
Последствия взрывов в Белгороде (Фото:t.me/belgorod01)

Последствия взрывов в Белгороде (Фото:t.me/belgorod01)

В Белгороде в ночь на 3 июля в результате взрывов погибли три гражданина Украины, в том числе маленький ребенок. Это была семья Коптеловых из Цуповки Харьковской области.

Об этом сообщил Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко.

Информация поступила от вынужденных переселенцев.

«Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов вынуждены были бежать от войны через Россию в страны Европы любыми доступными путями. К сожалению, как мы видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории. Уверен в том, что все виновники этих событий понесут наказание перед цивилизованным миром и Господом Богом!» — отметил Задоренко.

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В ночь на 3 июня в Белгороде после серии взрывов было разрушено пять домов, а 50 домов — частично разрушены. Погибли четыре человека.

Как сообщает The Insider, на один из многоэтажных домов в Белгороде упала первая ступень ракеты российского ЗРПК Панцирь.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Белгород Война России против Украины

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