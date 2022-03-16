Белорусские журналисты сообщили о звуках взрывов в нескольких городах

16 марта, 23:22
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Учения России и Беларуси в Брестской области, 19 февраля 2022 года (Фото:Vadim Yakubyonok/Belta/Handout via REUTERS)

Учения России и Беларуси в Брестской области, 19 февраля 2022 года (Фото:Vadim Yakubyonok/Belta/Handout via REUTERS)

В ряде белорусских городов и поселков после 23:00 по местному времени были слышны взрывы, сообщает проект MotolkoHelp в Twitter.

Очевидцы сообщили о взрывах в Барановичах, Лунинце, Ольманах Брестской области, Речице Гомельской области.

https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1504195923844517890
https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1504200570088968197
https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1504195920912605184

Проект бывшей команды белорусского портала TUT.BY Zerkalo.io со ссылкой на читателей сообщает о звуках взрывов в Столине и районе (Брестская область), Клецке и районе (Минская область), Лунинце, Барановичах.

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«Агрогородок Парохонск, Пинский район [юг Брестской области]. Два очень сильных хлопка, от которых задрожали стеклопакеты, похожих на взрывы, с интервалом в две минуты в 22:58 и 23:00. В небе далеко были видны два падающих горящих объекта. От Парохонска в направлении границы с Украиной, в сторону агрогородка Невель», — приводит белорусская газета Наша Нива сообщение одного из читателей.

Вечером 16 марта российская авиация нанесла ракетный удар по Сарнам Ровенской области. По словам главы ОГА Виталия Коваля, жертв и пострадавших нет.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук ранее сообщал, что 16 марта несколько частей белорусской армии якобы проводят учения и плановые стрельбы.

Министр обороны Украины Алексей Резников 11 марта обратился к белорусам и предупредил, что командование российских оккупационных войск готовит провокации — удары по ряду населенных пунктов, расположенных у украинско-белорусской границы.

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Позже в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что российская авиация из украинского воздушного пространства нанесла удар по нескольким белорусским населенным пунктам, расположенным возле границы с Украиной. В министерстве обороны Беларуси это опровергли.

Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты, ракеты и идет военная техника. Также режим Александра Лукашенко разрешил перевозить по своей железной дороге российские ракеты.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Беларусь Россия-Беларусь Война России против Украины

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