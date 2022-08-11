Взрывы в Беларуси. В Зябровке мог быть уничтожен танк Т-72 и боеприпасы — Беларускі Гаюн

11 августа, 18:53
Аэродром Зябровка (Фото:Скриншот видео YouTube/Игорь Яцевич)

Аэродром Зябровка (Фото:Скриншот видео YouTube/Игорь Яцевич)

В результате взрыва на аэродроме Зябровка в Беларуси мог быть уничтожен танк Т-72, а также мог сдетонировать боекомплект. Об этом сообщает беларусская мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram, со ссылкой на собственные источники.

По их данным, ночью произошло возгорание танка Т-72 и сдетонировал боекомплект, уничтожив около 10 боеприпасов. Они отмечают, что в четверг приблизительно в 11:00 в направлении Зябровки было замечено движение МАЗа войск Беларуси с надписью «разминирование».

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Также по их данным, в результате взрыва есть пострадавшие.

Беларускі Гаюн отмечает, что информация требует подтверждения и в данный момент сбор и уточнение данных продолжается.

Они напомнили, что по версии онлайн-журнал Defence Blog, который ссылается на данные разведки, в Зябровке взорвался российский радиолокатор подсвета и наведения РПН 92Н6.

Белорусская группа отмечает, что если информация достоверна, то как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф, которые находятся на аэродроме, теперь являются недееспособными.

«Именно РПН обнаруживает цель и берет ее на сопровождение, то есть позволяет понять, куда вообще стрелять ракетой», — говорится в сообщении.

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Ночью 11 августа раздались взрывы на аэродроме Зябровка, который находится недалеко от белорусского города Гомель. Его контролируют российские войска. Очевидцы сообщили, что за 10 минут было видно по меньшей мере четыре вспышки.

По данным Минобороны Беларуси, во время контрольного пробега на одной из единиц техники после замены двигателя он загорелся.

Инциденты на военных аэродромах в Крыму и Беларуси российским военным следует рассматривать как «предупреждение сверху», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия МИД Беларуси Взрыв

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