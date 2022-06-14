50 км от границы с Украиной. В российском городе Клинцы произошел взрыв: жители заявляют об ударе с вертолета 14 июня, 11:19 Цей матеріал також доступний українською В Клинцах прогремели взрывы (Фото:klintsy.info)

Утром во вторник, 14 июня, в городе Клинцы Брянской области РФ произошел взрыв.



«Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз у себя в Telegram.

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Местное издание Клинцы.Инфо пишет, что жители «услышали два громких хлопка» на окраине города.

По словам очевидцев, незадолго до взрывов низко в небе летел вертолет, который скрылся после случившегося.

В сообществе Подслушано Клинцы один из пользователей без ссылки написал, что вертолет кружил над воинской частью, после чего дважды выстрелил и улетел. По его словам, снаряд задел воинскую часть.

После инцидента в разных районах Клинцов пропало электричество и водоснабжение, перестали работать светофоры, а в небе над городом видели российские вертолеты.



Город Клинцы находится в 50 километрах от границы Украины.

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