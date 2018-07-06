06 июля 2018, пятница

Взрывы на заводе фейерверков в Мексике: количество погибших возросло до 24

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Жертвами взрывов на производстве фейерверков стали 24 человека

Жертвами взрывов на производстве фейерверков стали 24 человека

Число жертв взрыва пиротехники в мексиканском штате Мехико выросло до 24 человек, еще 49 пострадали.

Среди погибших – четверо пожарных и двое полицейских, сообщает Associated Press.

Местные чиновники заявили, что 17 человек погибли на месте происшествия, а семь умерли в больницах.

Всего прогремело четыре взрыва, которые начались в подпольной мастерской по производству фейерверков.

Ранее сообщалось,  что  в городе Тультепек на севере от Мехико взрывы на производстве фейерверков унесли жизни по меньшей мере 19 человек.

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