В 1700 км от границы Украины. В Пермском крае РФ дроны атаковали крупный химический завод Азот

Дым в районе завода Азот в городе Березники Пермского края РФ (Фото: ЧП Березники / Telegram)

В городе Березники Пермского края страны-агрессора РФ прогремели взрывы на химзаводе Азот , губернатор Дмитрий Махонин утверждает, что населенный пункт был атакован украинскими беспилотниками.

Утром в пятницу, 3 октября, Дмитрий Махонин сказал, что на Азоте произошла кратковременная остановка технологического цикла. По его словам, сейчас предприятие работает в штатном режиме, угроз экологической ситуации нет.

Он также сообщил, что пострадал двухквартирный жилой дом. Жертв нет.

Вечером 2 октября российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщал, что на Азоте слышали два сильных взрыва.

Завод Азот является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и единственным поставщиком ряда химических продуктов: высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. Он выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые имеют двойное назначение — используются в сельском хозяйстве и при производстве взрывчатых веществ.

В 2024 году завод установил рекорд — более 2,3 млн. тонн продукции, в том числе компонентов, используемых для изготовления взрывчатки.

Химзавод расположен в 1 700 км от границы Украины.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины официально атаку не комментировали.