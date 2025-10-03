В 1700 км от границы Украины. В Пермском крае РФ дроны атаковали крупный химический завод Азот
Дым в районе завода Азот в городе Березники Пермского края РФ (Фото: ЧП Березники / Telegram)
В городе Березники Пермского края страны-агрессора РФ прогремели взрывы на химзаводе Азот, губернатор Дмитрий Махонин утверждает, что населенный пункт был атакован украинскими беспилотниками.
Утром в пятницу, 3 октября, Дмитрий Махонин сказал, что на Азоте произошла кратковременная остановка технологического цикла. По его словам, сейчас предприятие работает в штатном режиме, угроз экологической ситуации нет.
Он также сообщил, что пострадал двухквартирный жилой дом. Жертв нет.
Вечером 2 октября российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщал, что на Азоте слышали два сильных взрыва.
Завод Азот является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и единственным поставщиком ряда химических продуктов: высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. Он выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые имеют двойное назначение — используются в сельском хозяйстве и при производстве взрывчатых веществ.
В 2024 году завод установил рекорд — более 2,3 млн. тонн продукции, в том числе компонентов, используемых для изготовления взрывчатки.
Химзавод расположен в 1 700 км от границы Украины.
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины официально атаку не комментировали.