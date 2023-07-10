Российская диверсия в июне. Когда Болгария одобрила военную помощь Украине, ее склады взорвались. Почему виновные не наказаны? 10 июля, 13:47 NV Премиум Полицейский автомобиль проезжает мимо здания Национального агентства по доходам в Софии (Фото:Dimitar Kyosemarliev / REUTERS)

На болгарских складах с вооружением систематически происходят диверсии, которые не получают должной реакции силовых структур. Кто подкладывает взрывчатку и почему остается безнаказанным в интервью NV рассказал политолог Евгений Дайнов.

В конце июня, через несколько дней после того, как правительство Болгарии одобрило предоставление Украине уже второго пакета военной помощи, на местном складе вооружений компании EMKO бизнесмена Эмилиана Гебрева прогремело несколько мощных взрывов. По мнению Евгения Дайнова, профессора политологии Нового болгарского университета, это была очередная российская диверсия.

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«Россияне годами взрывали болгарские склады и заводы по производству оружия, — говорит он, — но наши пророссийские правительства, пророссийские прокуроры и полицейские никогда не преследовали эти диверсионные группы».

Болгария располагает развитой оборонной промышленностью, которая состоит из ряда как государственных, так и частных предприятий. Кроме того, здесь хранится немалый арсенал советских вооружений. Первые диверсии на болгарских военных объектах произошли еще в 2011 году. А в апреле 2015 года агенты ГРУ пытались отравить болгарского торговца оружием Гебрева веществом, похожим на печально известный Новичок.