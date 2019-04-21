Взрывы на Шри-Ланке: в стране введен комендантский час Сегодня, 13:01 2618 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Dinuka Liyanawatte На Шри-Ланке введен комендантский час REUTERS/Dinuka Liyanawatte

После серии взрывов на Шри-Ланке, жертвами которых стали около 160 человек, правительство страны ввело комендантский час.

Комендантский час начнет действовать с 18:00 по местному времени до 06:00, сообщает ВВС.



СМИ также сообщают, что власти Шри-Ланки заблокировали доступ к основным социальным сетям и приложениям для обмена сообщениями, чтобы избежать распространения ложной информации.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

По последним данным, погибли 156 человек, 35 из них - иностранцы.

