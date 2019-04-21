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Взрывы на Шри-Ланке: среди погибших граждане 11 стран

Сегодня, 19:27
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Взрывы на Шри-Ланке: среди погибших граждане 11 стран - фото

REUTERS/Dinuka Liyanawatte

В результате взрывов погибли более 215 человек

Среди погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке, по предварительным данным, есть граждане США, Великобритании, Турции, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Португалии, Марокко, Индии и Бангладеш. 

Как сообщает Newsfirst.lk, общее количество погибших увеличилось до 215 человек, среди них 35 иностранцев. Еще 450 человек получили ранения.

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что в нападениях на Шри-Ланке погибли несколько американцев.

В Министерстве иностранных дел Шри-Ланки заявили, что национальности 11 погибших иностранцев установлены.

Среди них - три гражданина Индии, один гражданин Португалии, два гражданина Турции, три гражданина Великобритании и два гражданина, имеющих гражданство и США, и Великобритании. Еще девять иностранцев пропали без вести, личности 25 погибших не установлены.

Кроме того, 19 иностранных граждан получили ранения в результате нападений, они доставлены в Национальную больницу Коломбо.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате погибли по меньшей мере 207 человек, еще больше 400 получили ранения.

Полиция Шри-Ланки задержала семь человек по подозрению в организации массовых взрывов.

Теги:   Шри-Ланка

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