Взрывы на Шри-Ланке: среди погибших граждане 11 стран Сегодня, 19:27 501 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Dinuka Liyanawatte В результате взрывов погибли более 215 человек REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Среди погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке, по предварительным данным, есть граждане США, Великобритании, Турции, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Португалии, Марокко, Индии и Бангладеш.

Как сообщает Newsfirst.lk, общее количество погибших увеличилось до 215 человек, среди них 35 иностранцев. Еще 450 человек получили ранения.

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что в нападениях на Шри-Ланке погибли несколько американцев.

В Министерстве иностранных дел Шри-Ланки заявили, что национальности 11 погибших иностранцев установлены.

Среди них - три гражданина Индии, один гражданин Португалии, два гражданина Турции, три гражданина Великобритании и два гражданина, имеющих гражданство и США, и Великобритании. Еще девять иностранцев пропали без вести, личности 25 погибших не установлены.

Кроме того, 19 иностранных граждан получили ранения в результате нападений, они доставлены в Национальную больницу Коломбо.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате погибли по меньшей мере 207 человек, еще больше 400 получили ранения.

Полиция Шри-Ланки задержала семь человек по подозрению в организации массовых взрывов.