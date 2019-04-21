Взрывы на Шри-Ланке: полиция задержала семерых подозреваемых Сегодня, 15:03 2779 Цей матеріал також доступний українською Dinuka Liyanawatte/Reuters На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов Dinuka Liyanawatte/Reuters

Полиция Шри-Ланки задержала семь человек по подозрению в организации массовых взрывов.

Как сообщает ВВС, большинство взрывов были совершены террористами-смертниками.

Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна организация.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

По последним данным, погибли 156 человек, 35 из них - иностранцы.