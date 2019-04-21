Взрывы на Шри-Ланке: полиция задержала семерых подозреваемых
Полиция Шри-Ланки задержала семь человек по подозрению в организации массовых взрывов.
Как сообщает ВВС, большинство взрывов были совершены террористами-смертниками.
Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна организация.
Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
По последним данным, погибли 156 человек, 35 из них - иностранцы.