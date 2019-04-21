#
Тревис Бредберри
Это имеет значение. 8 мелочей, по которым люди оценивают вас 
Зоя Казанжи
Украина, думаешь у нас получится?
Светлана Пыркало
Ну что, казалось бы, слова?
Владимир Фесенко
Кого ведет за собой Зеленский?
Спецтема: Выборы президента Украины

Взрывы на Шри-Ланке: число жертв возросло до 160 человек

Сегодня, 10:10
2627
Цей матеріал також доступний українською
Взрывы на Шри-Ланке: число жертв возросло до 160 человек - фото

REUTERS / Dinuka Liyanawatte

Взрывы прогремели утром 21 апреля в ряде церквей и гостиниц

Число жертв взрывов в церквях и отелях ряда городов Шри-Ланки возросло до 160 человек.

Об этом сообщает местный телеканал News First.

Ранее сообщалось о 52 погибших.

Взрывы на Шри-Ланке

Утром 21 апреля 2019 года в ряде городов Шри-Ланки прогремели взрывы

По предварительным данным, при взрывах в Коломбо погибли 40 человек, еще 295 получили ранения. В Катане погибли 93 человека. В Баттикалоа - еще 27 жертв.

По данным AFP, погибли как минимум девять иностранцев.

Взрывы прогремели утром 21 апреля в ряде церквей и гостиниц.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Вчера, 17:45

img
Доклад на 120 ст. Российское посольство в США обвинило Штаты в "серьезной русофобии"
Политика

Сегодня, 11:22

img
Второй тур выборов: явка избирателей составила 7,93% за три часа голосования
Знаменитости

Сегодня, 10:07

img
93 года. 10 фактов о королеве Елизавете II, которые вас удивят

Выбор редакции

Знаменитости

Сегодня, 10:07

img
93 года. 10 фактов о королеве Елизавете II, которые вас удивят
События

Вчера, 23:47

img
Давайте после выборов. Самые интересные материалы недели от главреда NV.ua
Политика

Сегодня, 11:19

img
Второй тур. Выборы президента Украины - онлайн

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться