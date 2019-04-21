Взрывы на Шри-Ланке: число жертв возросло до 160 человек
Число жертв взрывов в церквях и отелях ряда городов Шри-Ланки возросло до 160 человек.
Об этом сообщает местный телеканал News First.
Ранее сообщалось о 52 погибших.
Взрывы на Шри-Ланке
Утром 21 апреля 2019 года в ряде городов Шри-Ланки прогремели взрывы
По предварительным данным, при взрывах в Коломбо погибли 40 человек, еще 295 получили ранения. В Катане погибли 93 человека. В Баттикалоа - еще 27 жертв.
По данным AFP, погибли как минимум девять иностранцев.
Взрывы прогремели утром 21 апреля в ряде церквей и гостиниц.