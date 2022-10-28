Привлекут военных. Швеция проведет дополнительное расследование взрывов на Северных потоках 28 октября, 16:25 Следователи Дании и Швеции установили, что причиной повреждений и утечки газа из Северных потоков были взрывы (Фото:Planet Labs PBC/Handout via Reuters)

Швеция проведет дополнительное расследование взрывов на газопроводах Северный поток и Северный поток-2 с привлечением вооруженных сил страны.

Об этом сообщил шведский прокурор Матс Юнгквист, который ведет это дело, пишет Reuters.

«Я вместе с полицией безопасности решил провести ряд дополнительных расследований на месте преступления. Вооруженные силы по запросу решили оказать помощь в расследовании», — отметил он.

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Прокурор пояснил, что у военных есть ресурсы и опыт для расследования инцидента так, как того хочет прокуратура. От дальнейших комментариев он отказался.

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Перед этим вооруженные силы Швеции заявили, что они проводят независимое расследование морского дна вокруг утечек с помощью минных тральщиков.

Там подчеркнули, что нет никакой связи между исследованиями, которые шведские вооруженные силы проводят сами в этом районе, и просьбой о поддержке со стороны прокурора.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощных утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

Швеция завершила предварительное расследование на месте утечек газа из газопроводов, причиной аварии называют взрывы.

Кремль отрицает причастность к утечкам газа. Российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках «англосаксов».

