Привлекут военных. Швеция проведет дополнительное расследование взрывов на Северных потоках
Следователи Дании и Швеции установили, что причиной повреждений и утечки газа из Северных потоков были взрывы (Фото:Planet Labs PBC/Handout via Reuters)
Швеция проведет дополнительное расследование взрывов на газопроводах Северный поток и Северный поток-2 с привлечением вооруженных сил страны.
Об этом сообщил шведский прокурор Матс Юнгквист, который ведет это дело, пишет Reuters.
«Я вместе с полицией безопасности решил провести ряд дополнительных расследований на месте преступления. Вооруженные силы по запросу решили оказать помощь в расследовании», — отметил он.
Прокурор пояснил, что у военных есть ресурсы и опыт для расследования инцидента так, как того хочет прокуратура. От дальнейших комментариев он отказался.
Перед этим вооруженные силы Швеции заявили, что они проводят независимое расследование морского дна вокруг утечек с помощью минных тральщиков.
Там подчеркнули, что нет никакой связи между исследованиями, которые шведские вооруженные силы проводят сами в этом районе, и просьбой о поддержке со стороны прокурора.
26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.
Инцидент произошел на глубине около 70 метров неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.
Всего в эти дни было зафиксировано три мощных утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.
Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.
Швеция завершила предварительное расследование на месте утечек газа из газопроводов, причиной аварии называют взрывы.
Кремль отрицает причастность к утечкам газа. Российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках «англосаксов».