Загадка Северных потоков. На Западе обсуждают версии об «украинском следе» в подрыве газопроводов: что известно и как ответил Киев 8 марта, 17:18 Сюжет Место повреждения газопровода Северный поток (Фото:Handout via TT News Agency/via REUTERS)

В американских и немецких СМИ почти одновременно распространились данные о том, что к подрыву газопроводов Северный поток 1 и 2 якобы может быть причастна «проукраинская группа», хотя и не связанная с властями Украины.

NV собрал главное, что важно знать об этой версии и о фактах, которые уже опровергли власти Украины. Речь идет о расследовании диверсии, когда в ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах.

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Откуда слухи об « украинском следе» в подрыве Северных потоков: данные немецкого расследования

Первый толчок информационной волне об «украинском следе» в расследовании дали немецкие СМИ. Вечером 7 марта общественные вещатели ARD, SWR и газета Die Zeit рассказали о результатах предварительных попытках следствия выяснить, как и когда готовился подрыв Северных потоков. В частности, Die Zeit написала, что «немецкие следственные органы, похоже, совершили прорыв в раскрытии атаки». 8 марта о дополнительных деталях сообщил также Spiegel.

Вот главные предположения, озвученные в этих публикациях немецкой прессы.

Удалось идентифицировать судно , которое якобы использовалось для секретной операции. Речь идет о яхте, арендованной у зарегистрированной в Польше компании, предположительно принадлежащей двум украинцам. Именно на этой яхте, вероятно, была транспортирована взрывчатка на место диверсии. Spiegel уточняет, что федеральная прокуратура Германии обыскивала « подозрительное судно» 18−20 января.

, которое якобы использовалось для секретной операции. Речь идет о яхте, арендованной у зарегистрированной в Польше компании, предположительно принадлежащей двум украинцам. Именно на этой яхте, вероятно, была транспортирована взрывчатка на место диверсии. Spiegel уточняет, что федеральная прокуратура Германии обыскивала подозрительное судно» 18−20 января. Секретную операцию в Балтийском море якобы проводила команда из шести человек : предполагается, что это были пять мужчин и одна женщина. Группа состояла из капитана, двух водолазов, двух ассистентов водолазов и женщины-врача.

: предполагается, что это были пять мужчин и одна женщина. Группа состояла из капитана, двух водолазов, двух ассистентов водолазов и женщины-врача. Национальность и лица исполнителей диверсии пока остаются неизвестными . В публикациях утверждается, что они использовали «профессионально п одделанные» паспорта, благодаря которым смогли также арендовать яхту.

. В публикациях утверждается, что они использовали паспорта, благодаря которым смогли также арендовать яхту. Яхта начала плавание в немецком городе Росток 6 сентября 2022 года . Оборудование для секретной операции предварительно доставили в этот порт на грузовике. На следующий день яхта находилась в общине Вик-ауф-дем-Дарс ( земля Мекленбург — Передняя Померания, в водах которой завершается маршрут Северных потоков — прим. ред.). Позднее судно якобы заходило на датский остров Кристиансо, расположенный северо-восточнее Борнхольма — ближайшего острова к месту диверсии.

. Оборудование для секретной операции предварительно доставили в этот порт на грузовике. На следующий день яхта находилась в общине Вик-ауф-дем-Дарс земля судно якобы заходило на датский остров Кристиансо, расположенный северо-восточнее Борнхольма — ближайшего острова к месту диверсии. Яхту вернули владельцу в неочищенном состоянии. По данным немецких СМИ, на столе в салоне следователи обнаружили следы взрывчатки.

По данным немецких СМИ, на столе в салоне следователи обнаружили следы взрывчатки. Следствие пока не может выяснить, кто был заказчиком группы исполнителей, совершивших диверсию, — и это не обязательно Украина . Как пишет Die Zeit, «в международных кругах в сфере безопасности не исключают, что это могла быть операция « под фальшивым флагом». Это означает, что следы могли быть намеренно оставлены таким образом, чтобы в конечном счете указать на Украину как виновника подрыва газопроводов. Однако доказательств такого сценария следователи тоже пока не обнаружили.

. Как пишет Die Zeit, «в международных кругах в сфере безопасности не исключают, что это могла быть операция под фальшивым флагом». Это означает, что следы могли быть намеренно оставлены таким образом, чтобы в конечном счете указать на Украину как виновника подрыва газопроводов. Однако доказательств такого сценария следователи тоже пока не обнаружили. Из публикаций также следует, что предварительные данные о возможной причастности «проукраинской группы» к диверсии были переданы другим западным разведкам.

Инфографика: NV

Дополнительные версии, факты и оценки в западных СМИ

Впоследствии ряд влиятельных американских и западных СМИ обнародовал собственные публикации о подобной версии «украинского следа» в диверсии на Северных потоках.

The New York Times подтвердила, что американская разведка действительно получала данные о том, что нападение на Северные потоки якобы могла совершить «проукраинская группа». В то же время у американских чиновников нет никаких доказательств относительно таких позиций:

что операцию мог санкционировать Владимир Зеленский,

что его высшие офицеры могли быть причастны к такой операции,

что исполнители диверсии могли действовать по указаниям кого-то из украинских чиновников или представителей властей Украины.

Источники NYT признали, что американским чиновникам очень немногое известно о возможных исполнителях атаки. Обзор свежих разведданных США, с которыми они могли ознакомиться, позволяет предположить, что исполнители были оппонентами Владимира Путина, однако не уточняются личности ни членов группы, ни тех, кто руководил операцией либо платил за нее. Также остается неизвестным уровень надежности разведданных и источники их получения. Американские чиновники сообщили, что это оставляет открытой возможность того, что операция, возможно, была проведена «неофициально — прокси-силами, которые имеют связи с украинской властью или ее службами безопасности».

Из данных NYT также следует, что ознакомленные с разведданными официальные лица США предполагают, что диверсанты, скорее всего, могли быть гражданами Украины или России, или же смешанной группой. Американские чиновники также уточнили, что, по предварительным данным, в операции не был задействован ни один гражданин США или Британии. В то же время, они признали «огромные белые пятна» в том, что американские спецслужбы и их европейские партнеры знают о подрыве газопроводов. Однако чиновники предположили, что выводы расследований «могут иметь глубокие последствия для коалиции, поддерживающей Украину». В частности, пишет издание, если подтвердятся какие-либо данные об «украинском» участии — прямом или опосредованном, это может негативно повлиять на «деликатные отношения между Украиной и Германией», ухудшив поддержку Украины со стороны немецкой общественности, «проглотившей высокие цены на энергоносители во имя солидарности».

Кроме того, NYT пишет, что американские чиновники, ознакомленные с этими разведданными, разделились во мнениях относительно того, насколько важна новая информация и насколько можно ей доверять. Дополнительно издание напоминает: американские чиновники и спецслужбы признают, что они имеют ограниченное понимание принятия решений Украиной, а украинские чиновники «не всегда прозрачны со своими американскими коллегами по поводу собственных военных операций, особенно против российских целей за пределами линии фронта».

Впрочем, новые разведданные не предоставляют доказательств соучастия правительства Украины в атаке на трубопроводы, а американские чиновники утверждают, что уровень доверия администрации Байдена к Зеленскому и его команде в области национальной безопасности постоянно растет.

В свою очередь, американское издание The Washington Post также написало, что версия о «проукраинских диверсантах» может ослабить поддержку Украины среди западных стран. Издание констатирует, что такую версию подпитывают предположения о том, что Украина якобы могла быть «мотивирована атаковать трубопроводы, чтобы укрепить решимость Запада перед лицом российской агрессии». Поэтому после тщетного поиска доказательств прямого участия России в диверсии подозрения западных разведок якобы обернулись в сторону Киева.

В то же время WP указывает на ряд фактов, которые не позволяют обвинить Украину:

с места взрыва не было изъято никаких доказательств, конкретно указывающих на причастность к диверсии любой страны;

разведывательные службы США и стран Европы не перехватывали никаких сообщений ни российских, ни украинских чиновников, свидетельствовавших о попытках властей Украины или РФ скрыть свою причастность к атаке;

один из американских чиновников — собеседников WP — считает маловероятным, что президент Украины Владимир Зеленский или члены его ближайшего окружения санкционировали бы такую операцию, поскольку были заинтересованы в том, чтобы не поставить под угрозу поддержку Запада, которая стала « спасательным кругом» для Киева;

спасательным кругом» для Киева; в США пока что скептически относятся к новым разведданным, якобы указывающим на «украинских диверсантов». «Я так понимаю, что мы не считаем это убедительным», — сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.



Поэтому предположения о «проукраинской группе», как пишет The Washington Post, базируются на том, что она могла действовать без прямого ведома Киева. Один из высокопоставленных представителей западных спецслужб заявил WP о якобы наличии доказательств того, «что проукраинские лица или организации обсуждали возможность совершения атаки на трубопроводы Северный поток до взрывов». Такие сообщения были обнаружены только после атаки, когда западные спецслужбы начали искать возможные зацепки в данных разведки.

Британская The Times утверждает, что западным разведкам якобы уже несколько месяцев известно имя украинца, который будо бы был «частным спонсором» диверсий на Северных потоках. По данным издания, его личность сознательно решили не раскрывать, чтобы защитить Украину.

Издание пишет, что за диверсией якобы стоит «частная инициатива» из Украины, не связанная с официальными властями. Однако разведывательным кругам сообщили, что эта информация не будет обнародована, чтобы избежать вопросов о том, почему официальное расследование разрушения российско-германского трубопровода продвигается так медленно. «Имя вероятного частного спонсора — украинца, не связанного с правительством президента Зеленского, уже несколько месяцев циркулирует в разведывательных кругах, но не раскрывается», — говорится в материале.

По данным журналистов, информацию не раскрывали, потому что должностные лица НАТО, похоже, хотели оградить Украину от публичной ссоры с Германией, которая долго тянула с поставкой военной помощи, в том числе танков Leopard 2 и систем ПВО IRIS-T. Газета пишет, что «влиятельное лицо», ставшее спонсором операции, не собиралось укреплять позиции критиков немецких поставок оружия.

«Сложная операция включала привлечение яхты, элитных водолазов, поддельных паспортов и закупку зарядов кумулятивной взрывчатки, доступных только для газовой и нефтяной промышленности по специальной лицензии и за большие деньги», — говорится в расследовании. Однако издание предполагает, что имя спонсора в конечном итоге обязательно всплывет.

Официальная реакция Украины

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не имеет отношения ко взрывам на газопроводах Северный поток. «Для меня это довольно странная история, не имеющая ничего общего с нами. Я думаю, что официальное расследование, которое проводят соответствующие властные структуры, выявит все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наши действия», — подчеркнул Резников. Он также выразил уверенность, что в ходе официального расследования будут установлены все детали инцидента.

Отрицает причастность Украины к диверсиям на Северных потоках и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. «Хотя я люблю коллекционировать интересные конспирологические теории об украинском правительстве, должен отметить: Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не имеет информации о „проукраинских группах по подрыву“. Что произошло с Северными потоками? „Они затонули“, как говорят в самой РФ», — написал Подоляк в Твиттере.

Кроме того, в комментарии WP он напомнил, что в конце сентября, когда произошли взрывы на Северных потоках, Украина была сосредоточена на контрнаступлении в Харьковской области. По словам Подоляка, атака на трубопроводы была невыгодна Украине, потому что наоборот отвлекала внимание от войны и российских атак, зато дала Москве дополнительные тезисы для обвинений в адрес Запада или Украины.

Россия, добавил Подоляк, не только имеет возможность совершить такие атаки на газопроводах и скрыть свою ответственность, обвиняя якобы «проукраинские группы», но также имеет мотив — вбить клин между Киевом и его западными сторонниками.



Реакция в мире

Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя информацию СМИ об «украинском следе» в операции, призвал «не забегать вперед и дождаться официального завершения всех расследований. «В настоящее время продолжаются три расследования [Германии, Дании и Швеции]. И они не завершены. Насколько я знаю, ни одна из этих трех стран не объявила публично, что выяснила. Итак, мы считаем, и президент сказал это, что это был акт саботажа, но мы должны завершить эти расследования, и только тогда мы должны рассматривать, какие дальнейшие действия могут быть», — отметил Кирби.

Министр обороны Германии Борис Писториус также призвал воздержаться от преждевременных обвинений в сторону Украины. По его словам, диверсия с подрывом трубопроводов могла быть спецоперацией «под прикрытием» — для того, чтобы позже обвинить в этом Украину. Писториус добавил, что соседние страны и НАТО должны сделать все возможное, чтобы защитить критически важную инфраструктуру и под водой.

Аналогичный комментарий озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы знаем, что было совершено нападение на трубопроводы Северного потока, но мы не смогли определить, кто за этим стоит», — сказал он после встречи министров обороны стран ЕС 8 марта. Генсек НАТО призвал дождаться завершения национальных расследований. «В настоящее время ведутся национальные расследования, и я думаю, что правильно будет дождаться их завершения, прежде чем говорить что-то еще о том, кто за этим стоит», — резюмировал он.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также отказался комментировать изложенные западной прессой факты, в частности статью в NYT, ссылаясь на длящееся расследование.

