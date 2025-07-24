Крупнейший российский порт в Балтийском море Усть-Луга обязал проводить проверку корпусов судов перед тем, как позволить им войти. Это произошло после серии взрывов на танкерах , направлявшихся в Россию.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Проверка была введена в начале июля, после ряда инцидентов, касающихся безопасности на морских путях. По словам анонимных собеседников Bloomberg, порт также настаивает на обязательном наличии у судов российской страховки, которая покрывает риски, включая утечки нефти и столкновения.

Это решение было принято до указа главы Кремля Владимира Путина, который 21 июля распорядился, чтобы все суда, заходящие в российские порты из-за рубежа, получали разрешение от ФСБ.

Отмечается, что подход Усть-Луги является уникальным среди российских портов, и на данный момент другие порты не принимают подобных мер безопасности.

В начале этого года в Усть-Луге произошел первый взрыв на нефтяном танкере. В феврале танкер Koala, стоявший на якоре в порту, получил повреждения в результате «искусственного инцидента», который привел к разливу нефти. В середине июля другой танкер, Eco Wizard, сообщил об утечке аммиака на якоре в том же порту.

Эти инциденты стали основанием для усиления мер безопасности в портах, согласно рекомендациям Совета безопасности РФ. В результате, судовладельцы начали проверять корпуса своих судов на наличие мин с помощью водолазов и специальных подводных аппаратов.

Также, в июле Россия объявила тендер на проведение подводной инспекции корпусов судов во всех балтийских портах страны, в частности в Приморске и Высоцке. Для этих целей планируется выделить 3,16 миллиарда рублей (примерно 40,4 миллиона долларов США).