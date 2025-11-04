В ночь на вторник, 4 ноября, беспилотники атаковали нефтехимический завод в городе Стерлитамак в Башкирии и нефтеперерабатывающий завод в Нижнем Новгороде РФ. После ударов оба предприятия остановили работу.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, также россияне сообщают о перебоях со светом в Курской области.

Ранее Telegram-канал Astra сообщил, что в городе Кстово (Нижегородская область РФ) прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили о пожаре на территории НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез.

Этот НПЗ расположен на расстоянии около 800 километров от украинской границы и уже неоднократно подвергался атакам дальнобойных дронов.

Как отмечали сотрудники Росавиации, также приостановлена работа аэропорта в Нижнем Новгороде. Проект Exilenova+ писал, что позже были зафиксированы взрывы на нефтехимическом заводе в городе Стерлитамак (Башкортостан).

При этом местные власти сначала отрицали атаку на предприятие и утверждали, что «в одном из цехов водоочистки произошел взрыв». Кроме того, по предварительной информации, частично обвалилось помещение. В момент происшествия в цехе находилось пять человек.

Однако позже главе Башкортостана Радию Хабирову пришлось признать факт атаки дронов по заводу. Тем не менее, он утверждал, что «оба беспилотника были сбиты» и говорил, что «предприятие работает в штатном режиме».