Командование воздушных сил ВСУ о взрывах на аэродроме Зябровка: Беларусские партизаны помогают Украине

11 августа, 11:00
Командование воздушных сил ВСУ высказалось о взрывах на аэродроме Зябровка в Беларуси (Фото:Кадр видео видео YouTube/Игорь Яцевич)

Командование воздушных сил ВСУ высказалось о взрывах на аэродроме Зябровка в Беларуси (Фото:Кадр видео видео YouTube/Игорь Яцевич)

В Командовании Воздушных сил ВСУ прокомментировали взрывы на беларусском аэродроме Зябровка, который активно использует РФ в войне против Украины.

Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии Белсат заявил, что Украина рассчитывает на поддержку беларусских партизан.

«Мы знаем, что они чрезвычайно добрые, умные и сообразительные люди, которые уже чрезвычайно хорошо помогают нашему государству, Вооруженным Силам Украины. И мы лишь благодарим братский беларусский народ, который поможет Украине победить оккупантов и выгнать их с нашей земли. И с вашей тоже», — отметил Игнат.

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Тем не менее, по его словам, относительно инцидента на аэродроме Зябровка следует доверять официальной информации Министерства обороны Украины, как и в случае с уничтожением российских самолетов в крымской Новофедоровке.

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В ночь на 11 августа в районе аэродрома Зябровка были слышны взрывы и замечены вспышки. Также чувствовалась ударная волна.

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Согласно официальной версии Минобороны Беларуси, причиной взрывов были учения войск ПВО и ВВС с боевыми стрельбами.

Аэродром Зябровка был передан беларусским диктатором Александром Лукашенко под полный контроль ВС РФ 7 июля.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Беларусь Аэродром Воздушные силы Война России против Украины

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