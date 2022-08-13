Обнародованы первые спутниковые фото белорусского аэродрома Зябровка после загадочных взрывов 13 августа, 10:19 Следы от сгоревшей техники на взлетно-посадочной полосе аэродрома Зябровка (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Компания Maxar обнародовала первые спутниковые снимки белорусского аэродрома Зябровка после сообщений о взрывах на этом объекте.

Аэродром Зябровка в Гомельской области Беларуси контролирует российская армия. По данным властей Украины, там базировались российские войска вторжения, оттуда РФ неоднократно обстреливала украинскую территорию, а в последнее время Россия полностью получила базу в свое распоряжение.

Видео дня

Около полуночи 11 августа на аэродроме раздались взрывы. В министерстве обороны Беларуси заявили, что «во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание».

На новых спутниковых снимках Maxar от 12 августа видны обгоревшая часть главной взлетно-посадочной полосе, а поблизости заметна почерневшая растительность.



Телеграм-канал Беларускі Гаюн, который отслеживает российскую военную активность в Беларуси, привел данные ОSINT-аналитика Оливера Александера, который идентифицировал сгоревший объект как «танк Т-72 либо похожий».

Беларускі Гаюн предполагает, что это «частично подтверждает версию министерства обороны про неисправность с двигателем, которая могла стать причиной последующих взрывов и уничтожения техники».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.