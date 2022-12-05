За взрывы на аэродроме в Энгельсе несет ответственность правительство РФ — разведка 5 декабря, 18:39 Представитель разведки добавил, что о подробностях инцидента власти смогут подробнее рассказать после победы Украины над Россией (Фото:Скриншот видео prof_preobr/Twitter)

За происходящее на территории России, в том числе за взрывы на военном аэродроме в Энгельсе, несет ответственность правительство страны-агрессора.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Могу разделить со всей страной хорошие новости, когда у террористов что-то горит, это не может не вызвать позитива. Тем более, когда горят какие-то аэродромы и места базирования стратегических бомбардировщиков, убивающих мирных людей», — сказал он.

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Представитель разведки добавил, что о подробностях инцидента власти смогут подробнее рассказать после победы над Россией.

«За происходящее на территории государства-агрессора отвечает правительство государства-агрессора. Сегодняшние события — очередной признак деградации их, в том числе, и военной инфраструктуры. Все остальное мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть», — отметил Юсов.

Ранее сегодня стало известно об ударе беспилотника по аэродрому в Энгельсе в Саратовской области.

Россияне используют это аэродром для массированных атак по территории Украины.

По данным оккупантов, повреждения получили как минимум два стратегических бомбардировщика Ту-95, которые использовались для ракетных ударов по украинской критической инфраструктуре.