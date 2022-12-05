«Бараны в тылу!». Кремлевские Telegram-каналы буквально «взвыли» после взрывов на аэродромах ВС РФ

5 декабря, 15:18
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С аэродрома в Энгельсе поднимались Ту-95, бомбившие Украину (Фото:Скриншот видео prof_preobr/Twitter)

С аэродрома в Энгельсе поднимались Ту-95, бомбившие Украину (Фото:Скриншот видео prof_preobr/Twitter)

Взрывы на военных аэродромах в Саратовской и Рязанской областях РФ в понедельник, 5 декабря, спровоцировали настоящую истерику в прокремлевских милитаристических пабликах в соцсетях.

Ведущие пропагандистские Telegram-каналы обвинили российских военных в халатности, которая привела к уничтожению авиатехники и потерях среди личного состава.

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На данное время известно о смерти двух и ранении еще шести военнослужащих ВС РФ на эродроме под Рязанью, а также о потере в Энгельсе, как минимум, двух стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые использовались для ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=0wBrtrQWdRo

После этого сторонники кремлевского режима буквально «взвыли», потребовав жестко наказать военное руководство, ответственно за противовоздушную обороны стратегически важных объектов.

«Бараны в тылу продолжают демонстрировать свою абсолютную профнепригодность. Этих людей ничему не научили ни Саки в Крыму, ни Веретье в Псковской области, ни даже попытка удара беспильтниками по Шайковке, где базируются Ту-22М3. То есть тенденция ударов по аэродромам, а тем более авиации с ракетами большой дальности, была очевидной», — пожаловались в одном из популярных в РФ пропагандистских ресурсов.

wartranslated/Twitter
Фото: wartranslated/Twitter

Другой сторонник военной агрессии России против Украины возмутился, что авиация на указанных аэродромах располагается слишком кучно, что упрощает ее уничтожение.

«Мне интересно, а какие дауны во время войны распорядились собрать почти всю стратегическую авиацию кучно, плечом к плечу, поставить на одном аэродроме под открытым небом», — поинтересовался он.

wartranslated/Twitter
Фото: wartranslated/Twitter

Нашлись и те, кто призвали российского руководства применить в ответ на указанные взрывы ядерное оружие.

«Атака на Энгельс — законный повод для ядерного удара», — потребовали они.

wartranslated/Twitter
Фото: wartranslated/Twitter
https://twitter.com/_Fashington/status/1599680603758415875
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Ранее, 1 декабря, немецкое издание Der Spiegel сообщало, что на аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся «активные мероприятия», в связи с чем он переведен в состояние повышенной готовности.

По данным министра обороны Алексея Резникова, РФ за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% ее целей оказались гражданскими объектами.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Аэродромы Война России против Украины

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