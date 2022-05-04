Гори, Россия! Что за последний месяц горело, взрывалось и неожиданно портилось на территории страны-агрессора

4 мая, 15:34
Эксклюзив НВ
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Обстрел склада боеприпасов в Белгороде в конце марта (Фото:DR)

Обстрел склада боеприпасов в Белгороде в конце марта (Фото:DR)

Автор: Светлана Угнива

Чрезвычайные происшествия на стратегических и военных объектах по всей РФ стали правилом, — окурки, украинские диверсанты или бог усиленно мстят стране-агрессору. НВ отобрал среди этих ЧП дюжину самых масштабных, случившихся всего за месяц.

Белгород: обстрел склада боеприпасов

«Четверо военнослужащих ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области [граничит с Сумщиной, Харьковщиной и Луганщиной]», — сообщило пропагандистское агентство ТАСС 29 марта вечером. Пострадало хранилище боеприпасов.

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Вначале российские СМИ сообщили, что в поселок под Белгородом стреляли со стороны Украины, но позже появилась официальная версия — «человеческий фактор»: мол, кто-то не там покурил.

Украинские власти ситуацию не комментировали.

Пожар на нефтебазе в Белгороде 1 апреля (Фото: Reuters)
Пожар на нефтебазе в Белгороде 1 апреля / Фото: Reuters

Белгород: пожар на нефтебазе

Прошло несколько дней, и ранним утром 1 апреля в самом Белгороде вспыхнула нефтебаза. По сообщениям российских СМИ, горели 8 резервуаров с топливом объемом по 2 тыс. м куб. В городе началась паника, а на заправках образовались большие очереди.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поспешил заявить, что пожар случился из-за двух вертолетов ВСУ — те, мол, зашли на территорию РФ на низкой высоте и ударили по нефтехранилищу. Над городом поднялся титанический столб дыма.

В YouTube и в местных Telegram-каналах появилось видео, на которых видно, что над объектом действительно пролетает пара вертолетов.

Местные жители бурно реагировали на этот эпизод, кляли собственную противовоздушную оборону (ПВО) за бессилие, и удивлялись, откуда у ВСУ взялись боевые машины, если официальная российская пропаганда уверяет, что украинская авиация была полностью уничтожена еще в начале «спецоперации».

Позже Алексей Данилов, секретарь СНБО, опроверг заявления РФ о том, что Украина причастна к происшествию.

Пожар на химзаводе в Ивановской области в апреле (Фото: Ксения Смелова)
Пожар на химзаводе в Ивановской области в апреле / Фото: Ксения Смелова

Ивановская область: пожар на химзаводе

21 апреля произошел крупный пожар на Дмитровском химическом заводе в Кинешме Ивановской области. Тот считается крупнейшим предприятием подобного рода в РФ: производит бутилацетат, промышленные растворители, различную химическую и нефтехимическую продукцию. Местные СМИ сообщали, что огонь распространился на площадь в 1,5 тыс. кв. м.

Официальной причиной возгорания назвали электростатический разряд в цехе, возникший при разливе ацетона в пластиковую тару.

Тверь, пожар в Научно-исследовательском институте Минобороны 21 апреля (Фото: Reuters)
Тверь, пожар в Научно-исследовательском институте Минобороны 21 апреля / Фото: Reuters

Тверь: пожар в Научно-исследовательском институте Минобороны

21 апреля для РФ выдался огненным днем: тогда же пожар охватил здание 2-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны в подмосковной Твери. Этот секретный «ящик» в свое время принимал участие в разработке ракетных комплексов Искандер.

Площадь возгорания достигла 1,5 тыс. кв м, а причиной ЧП, по данным агентства ТАСС, стал аварийный режим работы электросети, — старые здание и проводка. Ряд российских сайтов (ТАСС, kp.ru и другие) сообщили: по состоянию на 30 апреля насчитали 22 погибших в результате пожара.

Пожар на одном из объектов в Королеве, где сосредоточено много предприятий ВПК и ракетно-космической отрасли (Фото: DR)
Пожар на одном из объектов в Королеве, где сосредоточено много предприятий ВПК и ракетно-космической отрасли / Фото: DR

Королев: пожар на одном из объектов

На следующий день, 22 апреля, вспыхнуло в подмосковном городе Королев, — средоточии предприятий и учреждений военно-промышленного комплекса и ракетно-космической отрасли РФ. Местные телеграм-каналы публиковали видео масштабного пожара, но местные власти почти не комментировали происшествие.

Единственная официальная информация, которая появилась спустя некоторое время — «загорелась крыша здания в промзоне, где проводились определенные работы».

Пожар на нефтебазе в Брянске в конце апреля (Фото: Reuters)
Пожар на нефтебазе в Брянске в конце апреля / Фото: Reuters

Брянск: пожар на нефтебазе

В ночь на 25 апреля в Брянске (Брянская область граничит с Черниговщиной, Сумщиной и Беларусью), после «мощных хлопков» загорелись резервуары с топливом на нефтебазе компании Транснефть. Среди них были большие емкости с дизельным топливом объемом 10 тыс. кубов. Пожаром «задело» промзону компании Aгропромкомплект, а еще — Брянский мясокомбинат.

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В городе даже начали частичную эвакуацию населения.

В этот же день в Брянске случился еще один пожар. По данным Руслана Левиева, основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team, что-то загорелось на территории одной из военных частей, — филиале армейской комплексной базы материально-технического обеспечения.

Горит склад боеприпасов в Белгородской области (Фото: DR)
Горит склад боеприпасов в Белгородской области / Фото: DR

Белгородская область: пожар на складе боеприпасов

Утром 27 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка. Другой информации о ЧП так и не появилось.

ЧП в Кургане на заводе Синтез, крупном производителе антибиотиков (Фото: DR)
ЧП в Кургане на заводе Синтез, крупном производителе антибиотиков / Фото: DR

Курган: взрыв на фармацевтическом заводе

ЧП случилось днем 29 апреля на Урале, на курганском заводе Синтез — крупном производителе антибиотиков. Российский РБК отметил: на предприятии произошел взрыв, а затем начался пожар. Причиной происшествия назвали «нарушение технологического процесса».

Пожар на электростанции на Сахалине (Фото: DR)
Пожар на электростанции на Сахалине / Фото: DR

Сахалин: пожар на электростанции

30 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на Сахалинской тепловой электростанции (ГРЭС-2), расположенной в селе Ильинское. Возгорание случилось в турбинном отделении, огонь перекинулся на кровлю, сообщило пропагандистское издание РИА Новости. Пострадавших, по официальной информации, не было. Другой информации о ЧП россияне не сообщили.

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1 мая в обед жители Белгорода вновь услышали так называемые «хлопки». А чуть позже местные власти сообщили о пожаре на территории «одного из объектов Минобороны РФ». «Объект», вероятно, расположен где-то на границе города. Другой информации россияне не сообщили.

Недавний пожар на пороховом заводе в Перьми (Фото: DR)
Недавний пожар на пороховом заводе в Перьми / Фото: DR

Пермь: пороховой завод

1 мая вечером полыхнуло на пороховом заводе в Перми — городе-миллионнике к востоку от Москвы и Казани.

Руководство предприятия поначалу настаивало: были плановые испытания и поводов для паники нет. Позднее выяснилось, что «испытания» привели к гибели двух человек.

По данным местной инспекции по труду, на заводе произошло «возгорание продукции».

Издание Meduza отметило, что на Пермском пороховом заводе изготавливают, в частности, заряды к реактивным системам залпового огня Град" и Смерч, комплексам ПВО и танковым выстрелам, а также порох для стрелкового оружия.

Пылает склад площадью 34 тыс. м кв в Подмосковье (Фото: DR)
Пылает склад площадью 34 тыс. м кв в Подмосковье / Фото: DR

Подмосковье: пожар на складе

В ночь на 3 мая масштабный пожар вспыхнул в подмосковном Богородском городском округе, — там загорелся склад площадью 34 тыс. кв. м. По многочисленным сообщениям местных СМИ, часть его помещений арендовало издательство Просвещение.

Пожар тушили более 100 человек, задействовав три десятка единиц техники.

В России разбушевались лесные пожары на огромных площадях (снимок со спутника) (Фото: Pierre Markuse_Copernicus Sentinel)
В России разбушевались лесные пожары на огромных площадях (снимок со спутника) / Фото: Pierre Markuse_Copernicus Sentinel

Сибирь: лесные пожары

Авторитетные западные СМИ, включая The Washington Post и Independent, в конце апреля сообщили, что в сибирской тайге бушует огненная стихия. А военные, которых обычно привлекают к тушению лесов, власти перебросили в Украину, на войну.

По данным российских СМИ, в отдельных районах Сибири власти уже ввели режим чрезвычайной ситуации и перекрыли трассы федерального значения.

Площадь возгорания уже вдвое превысила аналогичный прошлогодний показатель. На Западе обеспокоены этим глобальным вызовом, ведь горящий лес — это источник грандиозных выбросов в атмосферу, способных повлиять на климат планеты.

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Теги:   Российская агрессия Нафтебаза Боеприпасы Склад Агрессия РФ Белгород Брянск Лесные пожары Пожар Война России против Украины Пожары

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