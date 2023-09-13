Возле Останкинской телебашни в Москве слышны взрывы и произошел пожар 13 сентября, 01:24 Последствия атаки беспилотников. Москва, Россия, 30 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Возле Останкинской телебашни в Москве слышны взрывы и произошел пожар, сообщает местный Tеlegram-канал Осторожно, Москва.

Канал передает, что вблизи станции метро Владыкино видно облако дыма, на месте слышен «хлопок». По словам очевидца, он «услышал взрывы, потом были видны всполохи огня, дым. Сейчас стягиваются пожарные машины».

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Также сообщается, что, по информации местного МЧС, в том районе загорелся мусор, а пожар уже ликвидирован.

Утром 18 августа, после атаки беспилотников на Москву, были ограничены полеты в аэропорты столицы РФ «в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».



12 сентября британская разведка сообщала, что в последние недели Россия изменила положение системы противовоздушной обороны малой и средней дальности вокруг Москвы для того, чтобы эффективнее противодействовать атакам беспилотников.