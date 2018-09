Взрывы газа в Массачусетсе: погиб человек, еще 16 пострадали

В результате взрывов газа в городе Лоренс в американском штате Массачусетс погиб один человек и 13 пострадали, сообщает CBS Boston.

Согласно сообщению, погибшим оказался 18-летний Леонел Робсон. Он находился в машине на подъездной дорожке у дома, когда на нее упала дымовая труба.

По данным телеканала, в больнице Лоренса находятся 13 человек, один из которых в критическом состоянии.

Также сообщается о трех пострадавших в городе Андовер, среди которых один сотрудник пожарной службы.

К расследованию происшествия подключились Федеральное бюро расследований и Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Предполагается, что причиной взрывов стали неполадки в сети газовой компании Columbia Gas. В качестве меры предосторожности компания отключила питание в трех пострадавших городах.

Guess WHO's going to pay for all those gas-related house explosions in Massachusetts? Not stockholders -- Columbia Gas customers are gonna pay, THAT'S WHO! #gasfires #ColumbiaGas pic.twitter.com/Hx4Fk7zdBD