24 октября 2018, среда

Взрывоопасная рассылка. Кроме Клинтон и Сороса, взрывное устройство прислали также и Обаме

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Кто стоит за рассылкой бомб, пока неизвестно

Кто стоит за рассылкой бомб, пока неизвестно

Неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме подозрительный пакет, в котором, по имеющимся данным, находилось взрывное устройство.

Об этом со ссылкой на секретную службу передает телеканал NBC News.

Взрывное устройство было обнаружено во время проверки почты, которая приходит в офис экс-главы Белого дома.

При этом, кроме Обамы, такие же пакеты были присланы Хиллари Клинтон, которая занимала при нем должность госсекретаря и ее мужу, бывшему президенту США Биллу Клинтону, а также миллиардеру Джорджу Соросу.

Кто стоит за рассылкой взрывных устройств, пока неизвестно.

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