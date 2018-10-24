Взрывоопасная рассылка. Кроме Клинтон и Сороса, взрывное устройство прислали также и Обаме

Неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме подозрительный пакет, в котором, по имеющимся данным, находилось взрывное устройство.
Об этом со ссылкой на секретную службу передает телеканал NBC News.
BREAKING: Suspicious packages, ID’d as "potential explosive devices" and addressed to Barack Obama and Hillary Clinton, intercepted by Secret Service personnel; follows discovery of explosive device at home of George Soros. https://t.co/WhglNRiRbP— NBC News (@NBCNews) 24 октября 2018 г.
Взрывное устройство было обнаружено во время проверки почты, которая приходит в офис экс-главы Белого дома.
При этом, кроме Обамы, такие же пакеты были присланы Хиллари Клинтон, которая занимала при нем должность госсекретаря и ее мужу, бывшему президенту США Биллу Клинтону, а также миллиардеру Джорджу Соросу.
Кто стоит за рассылкой взрывных устройств, пока неизвестно.
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