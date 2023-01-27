Письма со взрывчатками в Испании. Подозреваемого в атаках на посольство Украины и другие учреждения взяли под стражу

27 января, 15:11
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Флаг Испании (Фото:Efraimstochter / Pixabay)

Флаг Испании (Фото:Efraimstochter / Pixabay)

Испанский суд решил заключить под стражу мужчину, подозреваемого в рассылке писем со взрывчатками в 2022 году.

Об этом в пятницу, 27 января, сообщила пресс-служба Судебных властей Испании.

Мужчину обвиняют в терроризме из-за рассылки шести писем со взрывчатками.

В постановлении суда указано, что нет никаких признаков принадлежности или сотрудничества задержанного с какой-либо террористической бандой или организованной группой. Однако мужчина имел целью серьезно нарушить общественное спокойствие и заставить власти Испании воздержаться от поддержки Украины, когда она противодействует российской агрессии.

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В конце ноября - начале декабря в Испании произошла серия бомбовых атак. Сначала стало известно о взрыве конверта в посольстве Украины в Мадриде.

Конверт со взрывчаткой получила и компания Instalaza на северо-востоке Испании, производящая оружие, в частности, для Украины. Также правоохранители обнаружили посылку со взрывчаткой на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе.

Позже стало известно, что еще до взрыва в украинском посольстве Служба безопасности премьер-министра Испании Педро Санчеса обнаружила бомбу в письме на его имя. Кроме того, взрывное устройство было отправлено и в Министерство обороны страны. Сообщалось и о письме со взрывчаткой в посольстве США в Мадриде.

25 января стало известно о задержании подозреваемого в этих атаках. Им оказался 74-летний гражданин Испании.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Испания Бомбы Посольство Украины в Испании Суд Взрывчатка

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