«Громкое событие». ГУР и движение сопротивления ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников в Ставрополе

23 октября, 16:18
В Ставрополе ликвидировали трех военнослужащих армии РФ (Фото: ASTRA / Telegram)

Главное управление разведки заявило, что в результате ее успешной операции при поддержке сил Движения освобождения Кавказа в среду, 22 октября, в Ставрополе было ликвидировано не менее трех военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС России.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

По словам разведки, «громкое происшествие» произошло возле контрольно-пропускного пункта воинской части № 54801 в самом центре города Ставрополь (улица Серова, 533).

ГУР отмечает, что солдаты и офицеры этого подразделения принимали активное участие в боевых действиях в Украине еще с 2014 года.

Также они «отметились» многочисленными военными преступлениями в ходе полномасштабного вторжения РФ, говорит Главное управление разведки.

22 октября в российском городе Ставрополь прогремел взрыв возле воинской части 247-го гвардейского десантно-штурмового полка. Российские СМИ сообщали, что взорвалось неустановленное устройство.

