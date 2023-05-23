Фейковое фото «взрыва» возле Пентагона стало вирусным в соцсетях. Его сгенерировал искусственный интеллект 23 мая, 08:02 Пентагон (Фото:Reuters/File Photo)

Много верифицированных аккаунтов в Twitter опубликовали сгенерированное искусственным интеллектом фото якобы взрыва возле здания Пентагона в понедельник, 23 мая. В Министерстве обороны США подтвердили, что изображение фейковое.

Об этом сообщает CNN.

В частности, фото опубликовал аккаунт с синей галочкой якобы связанный с Bloomberg News. Однако сейчас такая верификация не является показателем того, что учетная запись принадлежит тому, за кого себя выдает, — ее может получить любой желающий в обмен на ежемесячный платеж.

Видео дня

«Большой взрыв возле комплекса Пентагона в Вашингтоне, округ Колумбия. Предварительный отчет», — говорилось в подписи, к которой добавили фото с черным дымом, поднимающимся возле здания.

Вскоре Twitter приостановил деятельность этого аккаунта. Кто его создал и откуда взялось изображение, неизвестно.

Также фейковые сообщения подхватили российские пропагандисты RT, а ссылаясь на них, — один из крупнейших индийских телеканалов Republic TV. Потом журналисты канала опровергли информацию.

Фото опубликовала и Twitter-страница OSINTdefender с более 336 тысячами подписчиков, которая освещает международные военные конфликты. Позже ее владелец извинился и заявил, что этот инцидент — пример того, «как легко такие изображения можно использовать для манипулирования инфопространством и насколько опасным это может быть в будущем».

Читайте также: Как искусственный интеллект повлияет на рынок труда в Украине

По мнению экспертов, если присмотреться, то здание не очень похожее на Пентагон и имеет все признаки того, что его мог создать искусственный интеллект. Пожарная служба Арлингтона в штате Вирджиния, где расположен Пентагон, заявила, что знает о фото из соцсетей и никакой угрозы для населения нет.

В то же время его быстрое распространение почти мгновенно вызвало кратковременное падение на фондовом рынке.



Фото стало одним из нескольких вирусных изображений, сгенерированных искусственным интеллектом в последнее время. Среди недавних примеров — изображение папы римского Франциска в модном белом длинном пальто-пуховике.

