23 июня 2018, суббота

Взрыв в Зимбабве: правительство заявило о покушении на президента

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Восемь человек пострадали в результате взрывав в Зимбабве

Восемь человек пострадали в результате взрывав в Зимбабве

Правительство Зимбабве назвало произошедший в субботу, 23 июня, взрыв покушением на президента Эммерсона Мнангагву.

Об этом сообщает CNN.

Напомним, взрыв прогремел во время выступления Мнангагвы на стадионе Вайт Сити в городе Булавайо. Глава государства не пострадал и был эвакуирован со сцены.

Согласно неподтвержденным данным, в результате взрыва получили ранения вице-президент Кембо Мохади и министр по защите окружающей среды Зимбабве Оппа Мунчингури-Кашири. В целом сообщается о восьми пострадавших.

Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва принес президентскую присягу в ноябре 2017 года. Он стал преемником 93-летнего Роберта Мугабе, который безраздельно правил Зимбабве 37 лет и ушел в отставку по требованию военных.

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