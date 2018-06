Взрыв в Зимбабве: правительство заявило о покушении на президента

Правительство Зимбабве назвало произошедший в субботу, 23 июня, взрыв покушением на президента Эммерсона Мнангагву.

Об этом сообщает CNN.

Напомним, взрыв прогремел во время выступления Мнангагвы на стадионе Вайт Сити в городе Булавайо. Глава государства не пострадал и был эвакуирован со сцены.

As captured in Zimbabwe today .. at a rally addressed by the president pic.twitter.com/xW0EKOT42J