РФ может быть причастна к взрыву в порту Турции — ГУР

8 августа, 01:10
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Мощный взрыв произошел в порту города Дериндже в Турции (Фото:Burak Ceylan/via REUTERS)

Мощный взрыв произошел в порту города Дериндже в Турции (Фото:Burak Ceylan/via REUTERS)

Представитель главного управления разведки Андрей Юсов считает, что Россия может быть причастна к взрыву в порту Турции, который прогремел 7 августа.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

«Конечно, нужно проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность путинской России к этим событиям. Очень странным выглядит ситуация — взрыв элеватора в Турции накануне возможного визита путинского диктатора (российского диктатора Владимира Путина — ред.) в Турцию», — заявил Юсов.

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Он напомнил, что Турция хочет обсуждать с Путиным продолжение «зерновой сделки» и является той страной, которая активно поднимает вопрос возобновления поставок украинского зерна.

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«И тут происходит такое событие. Совпадение? Не думаю», — добавил Юсов.

Как сообщалось, мощный взрыв произошел в порту города Дериндже в Турции. По данным турецких СМИ, эпицентром могло быть зернохранилище.

На данном этапе, точные причины взрыва пока неизвестны. Однако сообщается, что взорваться мог сжатый газ в зернохранилище.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Турция Разведка Война в Украине Россия-Турция Кирилл Буданов Война России против Украины

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