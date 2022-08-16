Взрыв на оптовом рынке в Ереване: количество погибших возросло до 16 человек, спасатели тушат пожар почти двое суток

16 августа, 08:58
Поисково-спасательная операция после взрыва на оптовом рынке в Ереване продолжается (Фото:Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters)

Поисково-спасательная операция после взрыва на оптовом рынке в Ереване продолжается (Фото:Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters)

Количество погибших в результате взрыва в оптово-розничном торговом центре Сурмалу в столице Армении Ереване возросло до 16 человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщили в МЧС Армении по состоянию на утро вторника, 16 августа.

В медицинские центры Еревана обратились 60 человек, 12 из них продолжают получать лечение, а остальные 48 уже получили необходимую медицинскую помощь и выписаны из больницы.

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Работы по тушению пожара ведутся на четырех объектах, спасатели тушат огонь почти двое суток.

https://www.youtube.com/watch?v=MTwxNgv6ZwY

На месте также работают психологи.

Без вести пропавшими после взрыва и пожара считаются 17 человек.

14 августа произошел взрыв в оптово-розничном торговом центре Сурмалу в Ереване. Взрыв произошел на складе пиротехники. Сообщалось о трех погибших.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Ереван Взрыв в ТЦ Армения

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