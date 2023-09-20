Появилось видео с моментом взрыва на нефтебазе Роснефти в Сочи

20 сентября, 10:34
Поделиться:
Беспилотник, вероятно, попал в резервуар с топливом (Фото:Скриншот видео t.me/sochitypical)

Беспилотник, вероятно, попал в резервуар с топливом (Фото:Скриншот видео t.me/sochitypical)

Появилось видео с моментом взрыва на нефтебазе Роснефти в Сочи.

Его обнародовали местные Telegram-каналы.

Взрыв зафиксировали камеры видеонаблюдения. На видео видны резервуары с топливом с маркировкой Роснефти.

По данным Telegram-канала Shot, перед взрывом местные жители якобы слышали характерный «звук мопеда». Вероятно, по нефтебазе ударил дрон-камикадзе.

Видео дня

В ночь на среду, 20 сентября, в Сочи загорелся резервуар с топливом. Это произошло недалеко от аэропорта в Адлеровском районе.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Роснефть Сочи Нефтебаза

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X