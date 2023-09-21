«Впервые подлетел так близко». Дрон, который атаковал нефтебазу в Сочи, упал в 25 км от резиденции Путина — СМИ 21 сентября, 01:29 Результат атаки дрона на нефтебазу в Сочи (Фото:скриншот видео t.me/sochitypical)

Во время атаки на нефтебазу Роснефти в российском Адлере (в Сочи) беспилотник впервые подлетел так близко к резиденции кремлевского диктатора Путина, сообщает российское Агентство.

Адлер (часть Сочи) расположен примерно в 550 км от ближайшей подконтрольной Украине территории. Агентство отмечает, что дроны впервые залетели так далеко вглубь черноморского побережья страны-агрессора. Место падения беспилотника — приблизительно в 25 км от резиденции главы кремлевского режима Бочаров Ручей.



Видео дня

«При этом резиденция находится ближе к Украине, чем пострадавшая нефтебаза. При запуске из Украине дрон должен был пролететь мимо района расположения резиденции», — предполагает Агентство.

Ранее расследователи Проекта сообщали, что в резиденции Бочаров Ручей находится копия кабинета Путина из его подмосковной резиденции Ново-Огарево.

В ночь на среду, 20 сентября, в Сочи загорелся резервуар с топливом. Это произошло недалеко от аэропорта в Адлеровском районе. Российские Telegram-каналы сообщали, что перед взрывом местные жители слышали «звук мопеда». По версии канала Shot, дрон «заходил с моря» и летел по траектории, обходящей высокие дома и гостиницы.