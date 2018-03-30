Взрыв в Сирии: погибли военные из США и Британии

Министерства обороны США и Великобритании обнародовали детали взрыва в Сирии, во время которого погибли двое военных международной коалиции.
Согласно заявлению представителей Пентагона, одним из погибших является американский военнослужащий. В Минобороны Британии заявили, что второй погибший – британский солдат, прикрепленный к американским войскам, передает Daily Mail.
По данным американской стороны, при взрыве получили ранения еще пятеро военнослужащих международной коалиции.
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Инцидент произошел ночью в четверг, 29 марта, в городе Манбидж на севере Сирии. Это первые потери международной коалиции с начала года.
Напомним, что в Сирии в результате подрыва самодельного взрывного устройства погибли двое военных международной коалиции во главе с США.
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