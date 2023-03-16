Появилось видео момента взрыва в здании пограничной службы ФСБ РФ в Ростове-на-Дону 16 марта, 13:35 На видео с камер наблюдения слышно характерный звук взрыва, в воздух поднялся клуб дыма (Фото:Скриншот видео Baza/Telegram)

Момент взрыва в здании пограничной службы ФСБ РФ в Ростове-на-Дону зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Соответствующее видео опубликовало издание Baza в своем Telegram.

На записи слышен характерный звук взрыва, после этого в воздух поднялся клуб дыма. В машинах, которые стояли во дворах, сработали сигнализации.

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Пропагандистские СМИ сообщили об одном погибшем и двух пострадавших.

Власти российского региона называют причиной пожара в здании замыкание электропроводки внутри помещения, пишет ТАСС.

Днем 16 марта в Ростове-на-Дону вспыхнул сильный пожар в здании пограничной службы ФСБ. Местные жители сообщали, что перед пожаром был слышен взрыв.

Площадь возгорания составляет 850 кв. м, огонь тушат 25 спецмашин и 63 пожарных. Рядом с местом пожара эвакуировали все машины. Место оцепили.