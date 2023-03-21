Российское партизанское движение взяло на себя ответственность за пожар в здании ФСБ в Ростове-на-Дону 21 марта, 12:37 Пожар в здании регионального управления пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону произошел 16 марта (Фото:Baza)

Российская партизанская группировка Черный мост взяла на себя ответственность за пожар в здании пограничной службы ФСБ РФ в Ростове-на-Дону.

Заявление группа опубликовала в Telegram в понедельник, 20 марта.

В нем говорится, что инициатор взрыва анонсировал диверсию еще 14 марта с помощью закодированного сообщения: «Павловский Посад. ФСБ. Привет от Эскобара». Группа заявила, что он сменил город, чтобы «запутать следы», а Черный мост назвал себя «соавтором» инцидента, который произошел уже через два дня.

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Движение утверждает, что пожар случился из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, которое заложили в емкость с горючим. Там заявили, что ФСБ в России — это «оплот лицемерия, насилия и несправедливости, сотрудники которого фабрикуют уголовные дела против неугодных, отжимают бизнес у предпринимателей, устраивают диверсии против мирных жителей, пытают оппозиционеров».

16 марта в Ростове-на-Дону начался сильный пожар в здании пограничной службы ФСБ. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв на складе пограничного управления. Власти российского региона называют говорят о «замыкании электропроводки» внутри помещения.

