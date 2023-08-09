В российском Ставропольском крае горит местная воинская часть — видео

9 августа, 19:57
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Площадь пожара — 300 кв. м. (Фото:Скриншот видео/Sternenko)

Площадь пожара — 300 кв. м. (Фото:Скриншот видео/Sternenko)

В российском городе Георгиевск Ставропольского края горит склад местной воинской части.

Об этом сообщил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев в Telegram.

По его словам, площадь пожара — 300 кв. м.

Он добавил, что сейчас на месте работает пожарная служба самой воинской части, также направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб.

Видео дня

Также в Сети публикуют видео с места пожара.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1689315586378010624?s=20
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Ранее в этот день в Сергиевом Посаде Московской области в среду, 9 августа, произошел масштабный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода. По данным росСМИ, на этом заводе разрабатывали российский бомбардировщик нового поколения.

Также в Сети появлялись видео со снарядами возле места взрыва. Это может свидетельствовать о том, что «склад пиротехники» на самом деле был арсеналом оружия.

За 2022 год, по данным российских СМИ, в России произошло 83 взрыва. Это рекордное число за последние десять лет.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Российская агрессия Пожар Взрыв

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