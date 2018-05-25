25 мая 2018, пятница

Взрыв в ресторане в Канаде: полиция обнаружила следы самодельной бомбы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Взрывное устройство в ресторане привели в действие двое мужчин
Фото: Tony Smyth/Twitter

Взрывное устройство в ресторане привели в действие двое мужчин

По данным полиции, взрыв в одном из ресторанов ресторанов Миссисага, что пригороде канадского Торонто, произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства.

В полиции также добавили, что взрывное устройство привели в действие двое мужчин - их зафиксировали камеры наблюдения, сообщает Укринформ.

Отмечается, что мужчины зашли в помещение ресторана, бросили взрывчатку и выбежали из помещения, после чего прогремел взрыв.

Сейчас правоохранители пытаются установить личности злоумышленников и место их пребывания.

На месте инцидента находятся машины спасательной и правоохранительной служб. Из расположенного рядом торгового центра эвакуировали персонал и посетителей. Движение пешеходов и автомобилей перекрыто во всем квартале.

Ранее сообщалось, что в пригороде канадского Торонто Миссиссога произошел взрыв в ресторане, в результате которого 15 человек получили ранения, трое из них были госпитализированы с серьезными травмами.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове