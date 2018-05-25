Взрыв в ресторане в Канаде: полиция обнаружила следы самодельной бомбы

Взрывное устройство в ресторане привели в действие двое мужчин

По данным полиции, взрыв в одном из ресторанов ресторанов Миссисага, что пригороде канадского Торонто, произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства.

В полиции также добавили, что взрывное устройство привели в действие двое мужчин - их зафиксировали камеры наблюдения, сообщает Укринформ.

Отмечается, что мужчины зашли в помещение ресторана, бросили взрывчатку и выбежали из помещения, после чего прогремел взрыв.

Сейчас правоохранители пытаются установить личности злоумышленников и место их пребывания.

На месте инцидента находятся машины спасательной и правоохранительной служб. Из расположенного рядом торгового центра эвакуировали персонал и посетителей. Движение пешеходов и автомобилей перекрыто во всем квартале.

Ранее сообщалось, что в пригороде канадского Торонто Миссиссога произошел взрыв в ресторане, в результате которого 15 человек получили ранения, трое из них были госпитализированы с серьезными травмами.