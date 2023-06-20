Испанца, который рассылал письма со взрывчатками в посольства, обвиняют в терроризме 20 июня, 18:42 Одно из писем взорвалось в Посольстве Украины (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Испанский суд обвинил в терроризме 74-летнего мужчину, который отправлял письма со взрывчаткой в посольство Украины и другие ведомства в Испании в 2022 году.



Об этом говорится в сообщении Национального суда Испании.

Судья объяснил, что хотя и нет признаков того, что мужчина принадлежит к организованной террористической группе или сотрудничает с ней, инкриминируемые ему действия, контекст событий, возможность взрыва устройств и получатели писем показывают, что у ответчика была цель — нарушение общественного спокойствия.

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В частности, суд отметил, что такими действиями мужчина пытался распространить мнение, что за поддержку Украины перед российской оккупацией «будут последствия от людей, связанных с Россией», а также заставить органы власти Испании воздерживаться от поддержки Украины.

По мнению судьи, факты, представленные по делу, свидетельствуют о преступлении терроризма (учитывая, что один из работников посольства Украины был ранен при взрыве посылки), а также изготовлении и применении взрывных, легковоспламеняющихся или зажигательных устройств с целью террористической деятельности.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал один человек. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвался пакет, адресованный ему.



После этого Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Позже в Испании обнаружили еще несколько посылок с взрывными устройствами, отправленных в испанские госучреждения и оборонную компанию.

2 декабря МИД Украины заявил, что посольства и консульства Украины в шести странах получили окровавленные посылки, в пакетах были глаза животных. Кулеба заявил, что люди, придумавшие эту «операцию», «опасно больны».